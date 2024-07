Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Korrektur: Keine Fahrerflucht - Radfahrer bei Verkehrsunfall gestürzt.

Ein Verkehrsunfall an der Einmündung Lagesche Straße/Thusneldastraße am Dienstagnachmittag (09.07.2024) lief anders ab, als wir zunächst in der Pressemitteilung am 10.07.2024 veröffentlicht haben. Ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer aus Detmold fuhr gegen 15 Uhr auf der Lageschen Straße in Richtung Klinikum, verbremste sich und stürzte infolgedessen kopfüber von seinem Rad. Ein Auto - wie zunächst angenommen - war nicht am Unfall beteiligt, so dass sich auch niemand unerlaubt vom Unfallort entfernt hat und keine Fahrerflucht begangen wurde. Der leicht verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

