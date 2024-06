Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen

Lovescamming

Coesfeld (ots)

Eine 30-jährige Dülmenerin fiel auf einen bislang unbekannten Love-Scammer herein.

Der unbekannte Täter kontaktierte sie am 15.11.2023 das erste Mal über eine Social Media Plattform. Nachdem er einen ersten Kontakt aufgebaut hatte, brachte er sie immer wieder dazu Bezahlkarten zu erwerben und ihm den entsprechenden Code weiterzuleiten. Insgesamt entstand so ein Schaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Er hielt den Kontakt per Messanger mit verschiedenen Handynummern und über eine Social Media Plattform aufrecht. Er wollte nicht telefonieren und ausgemachte Treffen sagte er mit verschiedenen Ausreden ab. Am 27.05.2024 endete der Kontakt, nachdem die Dülmenerin misstrauisch geworden war und den unbekannten mit dem Vorwurf des Lovescammings konfrontierte.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Was ist Love-Scamming oder Romance-Scamming? (Quelle Polizei Hamburg, LKA HH)

Love Scamming" oder auch "Romance Scamming" ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Betrügerinnen und Betrüger erstellen auf Social Media Plattformen oder Dating-Portalen gefälschte Profile und spielen ihrem Gegenüber die große Liebe vor. Am Ende verfolgen sie jedoch nur ein einziges Ziel: Sie wollen an das Geld Ihrer Opfer gelangen!

Wann sollten Sie stutzig werden?

Bereits nach kürzester Zeit werden Sie mit Liebeserklärungen überhäuft und Ihnen wird eine gemeinsame Zukunft in Aussicht gestellt. Ihnen werden Treffen vorgeschlagen, die jedoch im letzten Moment aus den verschiedensten Gründen abgesagt werden, so dass ein direkter persönlicher Kontakt niemals stattfindet. Im Laufe der Bekanntschaft werden Sie um Geld gebeten, z.B. sollen Sie ein gemeinsames Konto eröffnen oder andere materielle Gefälligkeiten leisten - alles in Hinblick auf die angeblich geplante gemeinsame Zukunft. Wie verhalte ich mich, wenn ich den Verdacht habe, dass es sich um Love-Scamming | Romance-Scamming handelt?

Forschen Sie bei einem Betrugsverdacht mit den Ihnen vorliegenden Informationen im Internet nach. Sehr häufig sind die Namen der Betrüger dort bereits hinlänglich bekannt. Führen Sie mit den übersandten Fotos Ihrer Internetbekanntschaft eine Bilder-Rückwärtssuche durch, z.B. bei Suchmaschinen wie Google, Bing, Yandex oder auch bei speziellen Bilddatenbanken wie Tineye.com! Wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens und sprechen Sie mit ihr darüber. Brechen Sie sofort jeglichen Kontakt ab und blockieren Sie diesen; ignorieren Sie konsequent alle weiteren Versuche einer erneuten Kontaktaufnahme. Speichern Sie zu Beweiszwecken den relevanten E-Mail-Verkehr und fertigen Sie Screenshots der jeweiligen Internetseiten. Sollten Sie bereits Geld überwiesen haben, heben Sie alle Überweisungsbelege auf. Tipps der Polizei

Überweisen Sie niemals Geld | übersenden Sie keine Gutscheincodes an Personen, die Sie noch nie persönlich getroffen haben! Geben Sie keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder private intime Fotos heraus! Diese könnten missbräuchlich verwendet werden. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl! So viele Zufälle, die eine persönliche Begegnung "offline" im letzten Moment doch noch verhindern und zudem sehr kostenintensiv sind, gibt es nicht! Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Brechen Sie den Kontakt ab, sobald Ihnen etwas merkwürdig vorkommt und wenden Sie sich an die Polizei! Weiterführende Informationen:

Mit dem Stichwort: "Love Scamming" unter https://www.polizei-beratung.de/suche/Search/search/

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell