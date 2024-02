Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an Geländer eines Friseursalon

Saarwellingen (ots)

Zwischen Montag, dem 12.02.24, 13:00 Uhr, und Dienstag, dem 13.02.24, 07:45 Uhr, kam es in Saarwellingen, Schloßstraße, zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte ein Geländer eines Friseursalons. Dabei wurden 2 Elemente eins Stahlzauns mutwillig aus der Verankerung (Blocksteine aus Beton) gerissen. Die Blocksteine waren an den Ecken eingerissen, so dass Betonteile heraus brachen. Die Instandsetzung ist mit einem hohen Aufwand verbunden, so dass von einem hohen Sachschaden auszugehen ist. Die Zaunelemente selbst blieben unbeschädigt. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

