Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Lüdinghauser Straße

Einbruch in Geschäft

Coesfeld (ots)

In der heutigen Nacht (05.06.2024) kam es, gegen 03.32 Uhr, zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt auf der Lüdinghauser Straße in Ascheberg. Hierzu hebelten die bislang unbekannten Täter mit einem Brecheisen eine Metalltür auf. Im Verkaufsraum entwendeten sie aus dem Kassenbereich eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02541-140.

