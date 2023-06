Lübeck (ots) - Am Mittwoch (28.06.2023) gingen bei der Polizei gleich mehrere Notrufe ein. Ein weißer Audi würde auffallend gefährlich in der Kronsforder Allee in Lübeck bewegt werden. Der Fahrer leistete bei der späteren Kontrolle Widerstand. Es ergab sich der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel eingenommen haben könnte. Nach Entnahme einer Blutprobe ...

