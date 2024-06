POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße, Brand eines Carports

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Montag, 03.06. einen schwarzen Motorroller von einem öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße in Havixbeck. Die Tochter des Besitzers hatte diesen auf dem Weg zur Schule um 09:20 Uhr dort abgestellt und auf dem Rückweg gegen 15:45 Uhr nicht mehr vorgefunden. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang mit einem ...

