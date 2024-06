Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/Einbruch in Tankstelle

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger ist in eine Tankstelle auf der Münsterstraße in Senden eingebrochen. Am späten Montagabend (03.06.) gegen 23:10 Uhr löste der Alarm aus. Als der Pächter der Tankstelle eintraf stellte er zunächst fest, dass die Tür des Containers, der aufgrund von Bauarbeiten zur Zeit als Verkaufsraum dient, aufgebrochen wurde. Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Tabakwaren sowie E-Zigaretten entwendet. Da das Tankstellengelände videoüberwacht ist, ist die Tat auf Video festgehalten.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, normale Statur, ca. 18-25 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpullover, graue Jogginghose, schwarze Schuhe, schwarze Sporttasche mit weißem Schriftzug "Nike".

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02591-7930 bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

