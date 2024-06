POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße/Kleinkraftfahrer begeht gleich mehrere Verkehrsverstöße

Coesfeld (ots) - Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten bislang unbekannte Täter am Montag (3.6.) in einen geparkten VW Golf, der auf Parkplatz an der dortigen Sporthalle abgestellt war. Aus dem Auto stahlen sie eine Geldbörse, die in der Fahrertür abgelegt war. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 und 21.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei ...

