Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.05.2024: LKW-Kontrollen in Peine

Peine (ots)

Am 07.05. sind in Peine Schwerpunktkontrolle zum Thema schwere Nutzfahrzeuge und Kleintransporter durchgeführt worden. Am Kontrolltag wurden besonders geschulte Einsatzkräfte der Polizeidirektion zentral in Peine zusammengefasst, um den gewerblichen Güterverkehr in den Blick zu nehmen. Auf dem Gelände der feuerwehrtechnischen Zentrale ist dafür eine große Kontrollstell eingerichtet worden und LKW und Transporter wurden zur Überprüfung dorthin gelotst. Insgesamt sind 47 Fahrzeuge unterschiedlicher Größe kontrolliert worden, wobei an 32 Fahrzeugen Beanstandungen gefunden wurden. In sieben Fällen musste die Weiterfahrt vorläufig untersagt werden, in der Mehrzahl waren technische Mängel der Grund dafür.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell