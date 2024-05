Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfall mit Verletzter älterer Dame und anschließender Verkehrsunfallflucht des mutmaßlichen Unfallverursachers

Salzgitter-Bad (ots)

Zeit: 03.05.2024, 11:40 - 12:10 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, OT Salzgitter-Bad, Breslauer Straße 11-15, Kundenparkplatz ALDI-Filiale Hergang: Eine 89-jährige Salzgitteranerin begab sich zur Unfallzeit an ihrem Rollator fußläufig zur ALDI-Filiale. Auf dem Kundenparkplatz wurde die alte Dame von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer eines grauen Pkw (mutmaßlich Kombi) übersehen. Der Pkw kollidierte mit dem Rollator der alten Dame. Der umstürzende Rollator riss die alte Dame mit sich zu Boden , die sich dabei verletzte. Der Fahrzeugführer soll sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um die verletzte, alte Dame zu kümmern und Angaben über seine Unfallbeteiligung zu machen. Die alte Dame wurde bei dem Verkehrsunfall zunächst leicht verletzt und musste aber zur Überwachung ihres Gesundheitszustands stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung des unbekannten Unfallbeteiligten führen könnten (Tel. 05341/825-0). Insbesondere soll ein ebenfalls unbekanntes, älteres Paar der alten Dame nach der Kollision an der Unfallstelle zur Hilfe gekommen sein. Diese Personen kommen als mögliche Zeugen in Betracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell