Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Viernheim (ots)

Am Samstag (27.04), gegen 13:10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Westumgehung / Am Lampertheimer Weg (Zufahrt zur Mülldeponie) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei streifte ein auf der Westumgehung fahrender grüner Mercedes Benz einen weißen Mercedes Benz, welcher die Straße "Am Lampertheimer Weg" befuhr. Nach der Kollision entfernte sich der grüne Mercedes Benz unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen von dem Unfall mögen sich bitte mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel.: 06206 / 9440-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell