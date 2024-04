Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht

Lampertheim (ots)

Im Zeitraum Freitag (26.04) 14:45 Uhr bis Samstag (27.04) 13:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße In den Gärten in Lampertheim. Hier wurde ein parkendes Fahrzeug durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 EUR. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell