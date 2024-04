Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Langfinger schnell entlarvt

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Am Donnerstag (25.04.) gegen 12.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie vier Jugendliche in einem Selbstbedienungsmarkt am Strahringerplatz unter anderem Energy Drinks und Süßigkeiten im Wert von rund 36 Euro entwendeten. Als die Zeugin die vier Jungs ansprach, die die Ware zwar an der Kasse scannten, den Markt jedoch ohne zu zahlen verließen, flüchteten die Langfinger in Richtung einer Schule in der Bartningstraße. Dies hinderte die Zeugin nicht, die Jugendlichen zu fotografieren und die Bilder anschließend den eingesetzten Polizeistreifen zur Verfügung zur stellen. Anhand der Bilder gelang es den Beamten in der Schule zunächst über das Sekretariat und dann über die Lehrerschaft die vier jungen Männer zu identifizieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen unterrichteten die Beamten die Eltern der Jugendlichen und entließen die Jungs zurück in den Unterricht.

