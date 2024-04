Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Einbrüche beschäftigen Kripo

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (26.04.), ereigneten sich zwei Einbrüche in der Zeppelinstraße. Unbekannte verschafften sich dort gewaltsam Zugang in eine Fahrzeugwerkstatt, zogen aber ohne Beute wieder ab. Zudem versuchten Kriminelle in der gleichen Straße in einen Metallhandel einzudringen. Die daraufhin ausgelöste Alarmanlage verscheuchte die Eindringlinge aber offenbar. Sie flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell