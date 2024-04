Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Apotheke im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Eine Apotheke in der Virchowstraße in Haßloch geriet in der Nacht zum Freitag (26.04.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Apotheke. Im Innenraum entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand Geld aus einer Kasse. Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

