Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Anwohner verschreckt Einbrecher

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Weiterstadt-Braunshardt (ots)

Am Donnerstagmittag (25.4.) um 15.15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Anne-Frank-Straße. Als dieser durch den Anwohner bemerkt und verschreckt wurde, ergriff er umgehend die Flucht in Richtung Bahnhof. Beschrieben wurde der Eindringling als circa 1,90 Meter groß, zwischen 19 und 24 Jahre alt, mit schlanker, leicht muskulöser Statur, schwarzen Haaren mit Scheitel nach rechts und schwarzem Vollbart. Bekleidet gewesen sei er komplett in schwarz mit einer Lederjacke, einer Jeans, Turnschuhen, Handschuhen und ebenfalls einem schwarzen Rucksack.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise können den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell