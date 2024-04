Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim/ Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Verursacher flüchtig

Griesheim (ots)

Am Mittwoch (24.04) ereignete sich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:25 Uhr in der Magdalenenstraße zur Ecke Agilatrudstraße in eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen weißen BMW 320d stark auf dessen Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich höchst Wahrscheinlichkeit um einen kleinen, weißen Autotransporter mit Anhänger. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 8000EUR geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Rufnummer: 06155 / 83850 zu melden.

Berichterstatter: Batroff, POK

