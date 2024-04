Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Es wird um Unterstützung bei Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht gebeten. Es kommen zwei Tatorte und zwei Tatzeiträume in Betracht. Erstens könnte der Unfall sich im Zeitraum vom 23.04.2024 13:00 Uhr - 25.04.2024 11:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Wormser Straße 32 / Schifferstraße in 68623 Lampertheim ereignet haben. Zweitens könnte der Unfall sich am 25.04.2024 von 11:00 Uhr - 12:00 Uhr im Bereich der Moltkestraße 9 - 13 ereignet haben. Der Verursacher hat das Auto der geschädigten Person am Kofferraum beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Auto des Verursachers müsste blau sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an

Polizeistation Lampertheim

Tel.: 06206-9440-0 Berichterstatter: PK Friedle

