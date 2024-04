POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Leichenhalle

Bensheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (26.04.), ereigneten sich zwei Einbrüche in der Zeppelinstraße. Unbekannte verschafften sich dort gewaltsam Zugang in eine Fahrzeugwerkstatt, zogen aber ohne Beute wieder ab. Zudem versuchten Kriminelle in der gleichen Straße in einen Metallhandel einzudringen. Die daraufhin ausgelöste Alarmanlage verscheuchte die Eindringlinge aber offenbar. Sie flüchteten ohne Beute vom ...

