Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen über Tag - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

Die Abwesenheit der 83-jährigen Hausbewohnerin nutzten bisher Unbekannte am Dienstagvormittag (16.05.2023) und brachen in ein Einfamilienhaus im Langerweher Ortsteil Jüngersdorf ein

In der Zeit zwischen 09:25 Uhr und 13:00 Uhr drangen der oder die Täter über die Terrassentür in das Wohnhaus am Indener Weg ein. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen neben Schmuck einen Tresor, in dem sich unter anderem ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag und Sparbücher befanden.

Beamte der Kriminalpolizei Düren erschienen vor Ort und sicherten Spuren.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen! Einige Wertsachen besitzen eine Individualnummer, anhand derer die Polizei diese gestohlenen Gegenstände in ihren Fahndungssystemen ausschreiben kann. Notieren Sie sich diese Nummern. So gelingt es, bei Durchsuchungen oder anderen Kontrollen gefundene Wertgegenstände als Diebesgut zu identifizieren. Andere Wertgegenstände die keine Individualnummer besitzen, wie zum Beispiel Schmuck, sollten gekennzeichnet und fotografiert werden. Sind detailgetreue Fotos - möglichst mit beigelegtem Maßstab - von gestohlenen Gegenständen vorhanden, ermöglicht dies der Polizei eine Fahndungsveröffentlichung. Stellen Sie eine Liste mit ihren Wertsachen mit und ohne Individualnummer zusammen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell