POL-PDNW: Auf dem Weg zur Arbeit Anzeigen eingehandelt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat sich am 09.01.2024 um 03:35 Uhr ein 62-Jähriger aus Neustadt/W., als er mit einem Fiat in der Amalienstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Verlauf der Kontrolle wurde bekannt, dass der Neustadter von seiner nicht-europäischen Fahrerlaubnis nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland Gebrauch machen darf, da er diese hätte in eine deutsche Fahrerlaubnis umschrieben lassen müssen. Dies war dem Umstand geschuldet, da der 62-Jährige schon länger als die vorgeschriebenen sechs Monate in der Bundesrepublik ordnungsbehördlich gemeldet ist. Vor Ablauf dieser Frist hätte die Umschreibung nämlich erfolgen müssen. Zu allem Überfluss beleidigte der Fahrer des Fiats während den weiteren Maßnahmen einen Polizeibeamten. Der Fahrzeugschlüssel wurde abschließend beschlagnahmt. Nun kommen auf den Mann zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen der Beleidigung zu. Außerdem muss sich die Halterin des Fahrzeuges ebenfalls strafrechtlich verantworten, da diese zuließ, dass ihr Bekannter das Fahrzeug nutzte.

