POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt-Kranichstein (ots) - Am Donnerstag (25.04.) gegen 12.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie vier Jugendliche in einem Selbstbedienungsmarkt am Strahringerplatz unter anderem Energy Drinks und Süßigkeiten im Wert von rund 36 Euro entwendeten. Als die Zeugin die vier Jungs ansprach, die die Ware zwar an der Kasse scannten, den Markt jedoch ohne zu zahlen verließen, flüchteten die Langfinger in ...

mehr