Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 04.05.2024, 09:00 Uhr - 05.05.2024, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Gefährliche Körperverletzung.

Zeit: Samstag, 04.05.2024, 13:35 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, An der Erzahn.

Hergang: Am Samstagnachmittag ereignete sich vor einem Non-Food-Discounter eine körperliche Auseinandersetzung. Ein 52-jähriger Mann aus Salzgitter wurde dabei verletzt. Ein unbekannter Mann näherte sich dem Opfer und begann aus unbekannten Gründen ein Streitgespräch. Plötzlich griff der Unbekannte das Opfer an, würgte es und drückte es zu Boden. Anschließend trat er mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein, bevor er zu Fuß floh. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht ergriffen werden. Der Täter wird als etwa 22 Jahre alt beschrieben und trug zur Tatzeit eine kurze schwarze Sporthose, ein schwarzes Unterhemd und eine Umhängetasche. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen oder Personen mit Hinweisen, sich unter "05341-825 0" zu melden.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Zeit: Sonntag, 05.05.2024, 03:50 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Rheinstraße.

Hergang: Am Sonntagmorgen wurde ein 26-jähriger Mann durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei kontrolliert, nachdem er kurz zuvor einen Kleintransporter Mercedes gefahren hatte. Während der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung nahelegten. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

