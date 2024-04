POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 17. April 2024, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der A 29, in Fahrtrichtung Osnabrück, in Höhe des Ostkreuzes, zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Tecklenburg geriet mit seinem Seat aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, sodass er in der ...

mehr