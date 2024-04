Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw kommt auf der Autobahn 29 von der Fahrbahn ab und kollidiert mit den Schutzplanken (Bereich der Stadt Oldenburg) +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 17. April 2024, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der A 29, in Fahrtrichtung Osnabrück, in Höhe des Ostkreuzes, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Tecklenburg geriet mit seinem Seat aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, sodass er in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw kollidierte mit den Mittelschutzplanken, schleuderte anschließend über die gesamte Fahrbahn und touchierte die Außenschutzplanken.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.

Gegen den 59-Jährigen, der bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell