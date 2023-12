POL-PDTR: Witterungsbedingt eine Vielzahl an Verkehrsunfällen

Saarburg/ Nittel (ots) - Am Montag, den 04.12.2023, ca. 11.15 Uhr kam es in der Grundschule St. Marien in Nittel zu einem Brand. Aufgrund der dort vorhandenen Brandschutztüren beschränkte sich dieser lediglich auf den Sanitätsraum der Schule. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fing aus bislang noch ungeklärter Ursache eine mit Pappe/Karton gefüllte Kunststoffkiste Feuer. Die erst eintreffenden Kräfte der ...

