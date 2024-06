Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße/schwarzer Motorroller entwendet

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Montag, 03.06. einen schwarzen Motorroller von einem öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße in Havixbeck. Die Tochter des Besitzers hatte diesen auf dem Weg zur Schule um 09:20 Uhr dort abgestellt und auf dem Rückweg gegen 15:45 Uhr nicht mehr vorgefunden.

Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang mit einem versuchten Rollerdiebstahl, der sich am gleichen Tag in den Vormittagsstunden zwischen 07:50 Uhr und 13:50 Uhr ganz in der Nähe auf der Schulstraße ereignete. Unbekannte hatten hier versucht, das Lenkerschloss gewaltsam zu überwinden. Sie waren gescheitert, sodass der Motorroller beschädigt vor Ort blieb.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02541/140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

