POL-PDWIL: Auslegen von Reißbrettstiften auf dem Radweg bei Zeltingen-Rachtig

Bitburg (ots) - Am Mittwoch, den 21.08.2024 zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Kölner Straße 11 in 54634 in Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der beschädigte PKW, ein grauer VW Golf-Kombi, parkte auf einem der Familienparkplätze unmittelbar neben dem Eingang zu dem Einkaufsladen. Der Unfallverursacher hat ...

