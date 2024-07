Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Bäckerei

Görgeshausen (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.07.2024 kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Straße Auf den Gärten in Görgeshausen. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. Anschließend wurde mit brachialer Gewalt versucht, den Tresor aufzubrechen, was jedoch misslang. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt. Am Gebäude, dem Inventar und Tresor entstanden Sachschäden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu der Tat und verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Bäckerei nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

