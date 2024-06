Polizei Hagen

POL-HA: Einsatztrupp lässt Drogenhandel platzen - Festnahme erfolgt

Hagen-Haspe (ots)

Am 24.06.2024 beobachteten Zivilfahnder der Hagener Polizei die Betäubungsmittelübergabe eines 25-Jährigen aus dem Beifahrerfenster eines PKW an der Berliner Straße. Den Beamten gelang im Anschluss die Kontrolle mehrerer Personen, die an dem Drogendeal beteiligt waren. Hierbei konnten bei dem 25-Jährigen eine nicht geringe Menge Cannabis sowie ein griffbereites Einhandmesser aufgefunden werden. Wenig später durchsuchten die Ermittler eine Wohnung und beschlagnahmten weitere Betäubungsmittel, eine Feinwaage sowie Verpackungsmaterialien. Die Beamten nahmen den polizeibekannten 25-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Das Kommissariat für Rauschgiftkriminalität übernahm die Ermittlungen. Am Dienstagnachmittag, 25.06.2024, erließ ein Richter nach Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell