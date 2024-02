POL-HS: Radlader von Baustellengelände gestohlen

Wegberg (ots) - Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem an der Straße In der Dell gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen dem 22. Februar (Donnerstag), 12.30 Uhr, und dem 25. Februar (Sonntag), 13.20 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

