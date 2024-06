Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (24.06.) stellte die Polizei bei einem alkoholisierten Mann eine Schreckschusswaffe sicher. Am Berliner Platz fiel einem 55-Jährigen gegen 17 Uhr ein Mann auf, der offensichtlich stark alkoholisiert war. Als der Zeuge den 46-jährigen Hagener in die stabile Seitenlage legte, entdeckte er eine Schusswaffe in der Innentasche der Jacke. Der Helfer verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten identifizierten die mutmaßliche Schusswaffe als Schreckschusspistole und stellte diese samt Munition sicher. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von fast 4 Promille. Anschließend wurde er von zwei Bekannten nach Hause begleitet. Er wurden wegen des unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe angezeigt. (qua)

