POL-HA: Unfallzeugen gesucht - PKW fährt Frau über den Fuß

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Montag (24.06.) stellte die Polizei bei einem alkoholisierten Mann eine Schreckschusswaffe sicher. Am Berliner Platz fiel einem 55-Jährigen gegen 17 Uhr ein Mann auf, der offensichtlich stark alkoholisiert war. Als der Zeuge den 46-jährigen Hagener in die stabile Seitenlage legte, entdeckte er eine Schusswaffe in der Innentasche der Jacke. Der Helfer verständigte daraufhin die Polizei. Die ...

