POL-MR: 19-Jährigen ausgeraubt + in Gartenhaus eingebrochen + Autos zerkratzt + Einbruch im Freibad

Marburg - 19-Jährigen ausgeraubt

Unter einem Vorwand lockten zwei Unbekannte einen 19-Jährigen am Freitagnachmittag (28.06.2024) auf ein Klinikgelände in der Cappeler Straße. Dort stießen drei weitere Unbekannte zu den Männern. Nach einigen Metern schlugen die Fünf auf den 19-Jährigen ein und raubten ihm 70 Euro Bargeld, eine JBL-Musicbox und Zigaretten. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Der 19-Jährige wurde verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Raub in der Cappeler Straße zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität der bislang Unbekannten geben? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Bad Endbach- in Gartenhaus eingebrochen

Im Finkenweg haben Unbekannte eine Gartenhütte aufgebrochen und Werkzeug herausgeklaut. Zwischen dem 23.06.2024, 16:00 Uhr und dem 28.06.2024, 12:50 Uhr begaben sich die Diebe auf das Grundstück des Einfamilienhauses bis zur Gartenhütte. Dort knackten sie das Vorhängeschloss und gelangten in das Häuschen. Aus diesem stahlen sie eine Motorsense und eine Motorsäge. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950.

Biedenkopf-Breidenstein: Autos zerkratzt

Fünf Autos zerkratzten Unbekannte in der Nacht von Samstag (29.06.2024) auf Sonntag (30.06.2024) in der "Obere Haide". Zwischen 23:30 Uhr und 09:30 Uhr trieben die Vandalen großflächig tiefe Kratzer in den Lack und die Scheiben der Pkws. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit 13.000 Euro und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen in der "Obere Haide" aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06461/92950 mit der Polizei in Biedenkopf in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf- Einbruch im Freibad

Zwischen 20:30 Uhr am Samstag (29.06.2024) und 08:00 Uhr am Sonntag (30.06.2024) machten sich Unbekannte an mehreren Türen des Freibads im Stadionweg zu schaffen. Sie hebelten an den Türen, die den Aufbruchsversuchen jedoch standhielten. Zudem schlugen sie eine Scheibe zum Kassenraum ein und kletterten durch dieses in besagten Raum. Sie durchwühlten den Kassenraum nach Diebesgut. Im Anschluss flüchteten die Langfinger. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Diebe etwas gestohlen haben. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050)

