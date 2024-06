Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl+Audi in Neustadt beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Rollerdiebstahl scheitert-Zeugenaufruf

In der Straße "Am Krekel" fiel einer Streife am Donnerstag (27. Juni) gegen 01.00 Uhr drei Jugendliche auf. Das Trio schob einen Roller und als es die Polizeistreife bemerkte, gingen sie stiften. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Jugendlichen den Roller zuvor gestohlen haben. Die Ermittlungen dauern hierzu an. Die Jugendlichen waren zwischen 16 und 18 Jahren alt. Sie trugen dunkle Hoodies. Einer hatte schwarze gelockte Haare. Wem sind die Jugendlichen Donnerstagfrüh gegen 01.00 Uhr ebenfalls in der Straße "Am Krekel" aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Neustadt: Audi in der Bismarckstraße beschädigt

Trotz Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an einem Audi fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Bismarckstraße einfach weiter. Der Verursacher beschädigte den am Fahrbahnrand geparkten grauen 8X am Sonntag (23. Juni) zwischen 17.00 und 21.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Kotflügels- und Spiegelschadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell