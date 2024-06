Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lenksystemteile aus Traktor gestohlen + Diebe haben es auf E-Bikes abgesehen + Unfallfluchten in Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen- Lenksystemteile aus Traktor gestohlen

Aus einem Traktor stahlen Unbekannte Teile eines Lenksystems. Zwischen 20:30 Uhr am Samstag (22.06.2024) und 21:00 Uhr am Montag (24.06.2024) machten sich die Diebe an dem Case IH Puma in der Bahnhofstraße zu schaffen und stahlen die Teile im Wert von 10.000 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06421/4060.

Bad Endbach- Diebe haben es auf E-Bikes abgesehen

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag (24.06.2024) auf Dienstag (25.06.2024) in ein Gartenhaus im Fasanenweg ein. Aus diesem stahlen sie zwei E-Bikes des Herstellers Cube im Gesamtwert von 7.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fasanenwegs aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des blauen Performance Line CX und des schwarzen Reaction Hybrid SLT 750 geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Unfallfluchten:

Marburg: beim Abbiegen touchiert

Ein 31-Jähriger war am Sonntagnachmittag (23.06.2024) gegen 16.00 Uhr mit seinem BMW auf der Gisselberger Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen zog er nach rechts auf die Abbiegespur in Richtung Frankfurter Straße. Plötzlich fuhr ein Rollerfahrer ebenfalls auf die Abbiegespur und touchierte die linke Front des BMW. Anschließend fuhr der unbekannte Rollerfahrer einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unbekannte hatte eine schmächtige Gestalt. Er trug einen hellen Helm, ein helles sportliches Oberteil mit schwarzen Akzenten an den Ärmel, eine grau-melierte Jogginghose und hatte eine dunkle Gürteltasche quer über den Oberkörper. Sein Roller war dunkel und an diesem befand sich ein Versicherungskennzeichen. Hinweise zu dem unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen. (s.r.)

Marburg: Nach Frontschaden geflüchtet

Im alten Kirchhainer Weg beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (25. Juni) zwischen 11.55 und 12.05 Uhr einen geparkten Berlingo und flüchtete anschließend. Bei dem Verursacher könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen LKW mit Anhänger mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben, der dort vermutlich rangierte. Wer kann Hinweise zum Verursacher des etwa 2.500 Euro hohen Frontschaden geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden. (s.r.)

Kerstin Müller, Pressesprecherin

