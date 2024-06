Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 32.000 Euro Sachschaden nach Unfall + Grabschmuck geklaut + Unfallflucht in der Siemensstraße

Neustadt- 32.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Montagabend (24.06.2024), gegen 21:00 Uhr, auf der B 454. Hinter einem Klein-Lkw fuhren aus Richtung Neustadt kommend in Fahrtrichtung Stadtallendorf mehrere Pkws. Ein BMW-Fahrer, der hinter zwei weiteren Pkws fuhr setzte auf dieser Strecke zum Überholen an. Als er in Höhe des hinter dem Klein-Lkw fahrenden Audis war, scherte der TT aus und setzte ebenfalls zum Überholen an. Dabei touchierte der weiße Audi TT den neben ihm befindlichen roten M4, der ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 22-jährige M4-Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte vor Ort untersucht. Sein BMW musste abgeschleppt werden, er hat nur noch Schrottwert. Die Polizei beziffert den Unfallschaden mit 32.000 Euro.

Marburg - Grabschmuck geklaut

Vom Friedhof in der Straße "Rotenberg" stahlen Unbekannte eine 380 Euro teure Grabvase. Im Zeitraum zwischen dem 10.06.2024 und dem 24.06.2024, 10:00 Uhr machten sich die Diebe an der Mettalvase zu schaffen. Sie rissen das mit Schrauben befestige Gefäß von der Grabstätte und flüchteten. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg - Unfallflucht in der Siemensstraße

In der Siemensstraße versuchte in der Nacht zu Samstag (22.06.2024) ein Unbekannter gegen 01:30 Uhr sein Fahrzeug vor einem Betriebsgelände zu wenden. Dabei kollidierte er in Höhe der Malerfirma mit zwei großen Steinen, die als Grundstücksbegrenzung dienen. Einen der Steine traf der BMW-Fahrer mehrfach beim Vor- und Zurücksetzen und verschob diesen um rund vier Meter. Auf den darunter befindlichen Pflastersteinen entstand Sachschaden, der mit 1.500 Euro beziffert wird. Im Anschluss flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat den Unbekannten in der Nacht zu Samstag mit seinem schwarzen 3-er BMW vor oder nach dem Unfall beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

