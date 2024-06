Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht in Höhe der Zahnklinik+Schüler zeigt "Waffe" in Linienbus+Ladendieb mit Waffe löst Polizeieinsatz aus+ Hausfassade einer Schule beschädigt+Parkplatzrempler in Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Beim Vorbeifahren touchiert

In der Georg-Voigt-Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mazda Grand Touring. Das rote Auto stand am Freitag (14. Juni) zwischen 08.30 und 11.45 Uhr in Höhe der Zahnklinik in einer Kurve. Hinweise auf den Verursacher des etwa 1.500 Euro hohen Sachschadens an der linken Beifahrertür nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Kind zeigt "Waffe" in Linienbus - Softairpistole sichergestellt

Nachdem ein zunächst unbekanntes Kind in einem Linienbus offenbar anderen Schülern eine Pistole zeigte, konnte die Polizei den Jungen ermitteln und die Softairpistole sicherstellen.

Am Mittwoch (19. Juni) und Donnerstag (20. Juni) informierten eine Zeugin und die Leiterin einer Schule aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf die Polizei über einen Jungen, der offenbar in einem Linienbus zwischen Ginseldorf und Marburg anderen Schülern eine Waffe gezeigt hätte. Die nachfolgenden Ermittlungen führten zu einem Schüler einer Marburger Schule. Wie sich herausstellte handelte es sich bei der Pistole zwar um eine erlaubnisfreie Spielzeugpistole, welche aber von ihrem äußeren Erscheinungsbild den Eindruck einer scharfen Waffe hervorrufen kann. Die Ordnungshüter stellten diese Anscheinswaffe sicher und informierten die Erziehungsberechtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Junge mit der Spielzeugwaffe nicht gedroht, sondern diese lediglich gezeigt.

Gladenbach: Ladendieb löst Polizeieinsatz in Weidenhausen aus - Softairwaffe sichergestellt

Nachdem ein 16-jähriger mutmaßlicher Ladendieb am frühen Donnerstagabend (21. Juni) einen größeren Polizeieinsatz auslöste, nahm diese den Jugendlichen wenig später fest.

Nach ersten Erkenntnissen steckte der 16-Jährige um kurz vor 18.00 Uhr in einem Supermarkt in Weidenhausen eine Flasche Bier in seine Tasche ein. Ein Ladendetektiv sprach den Jugendlichen daraufhin an und stellte eine Waffe bei ihm fest. Als der Dieb flüchtete, folgte ihm der Angestellte und informierte die Polizei. Mehrere Streifenwagen suchten daraufhin die Asylunterkunft in der Weidenhäuser Straße auf. Weitere Ermittlungen führten dann zur Festnahme des 16-jährigen ukrainischen Staatsbürgers. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler eine Softairwaffe und stellten diese sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Ordnungshüter den Jungen seinem Vater. Gegen den 16-Jährigen leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl mit Waffen und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Marburg: Schulgebäude vermutlich beim Rangieren beschädigt

Trotz Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro fuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer nach einem Unfall auf einem Schulhof in der Rudolf-Breitscheid-Straße einfach davon. Der Verursacher touchierte zwischen 15.30 Uhr am Freitag (14. Juni) und 09.00 Uhr vermutlich beim Rangieren die Hausfassade des Grundschulgebäudes. Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Parkplatzrempler

Rund 700 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen X5 auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Straße "Im Lichtenholz" das Fahrzeug an der linken Frontecke touchierte. Die Unfallflucht ereignete sich am Montag (17. Juni) zwischen 09.00 und 09.15 Uhr. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

