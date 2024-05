Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Nutzer eines Firmenfahrzeuges am Dienstagmorgen in Nordhausen. Er hatte den weißen Fiat gegen 7 Uhr in der Halleschen Straße auf einem Parkplatz vor den Wohnblöcken abgestellt. Als er zwei Stunden später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er nicht unerhebliche unfallbedingte Schäden an der linken Seite des Fahrzeuges feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat das Unfallgeheschen bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0130929

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell