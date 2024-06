POL-MR: Unbekannter entblößt sich in Neustadt vor drei Frauen+ Unfallfluchten in Marburg und am Freibad in Biedenkopf

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Unbekannter entblößt sich

In der Straße "An der Weißmühle" hat sich ein Unbekannter vor drei Frauen entblößt. Die Frauen im Alter zwischen 28 und 30 befanden sich am Mittwoch (19. Juni) gegen 08.20 Uhr an einer Bushaltestelle, als der Mann in der Nähe an seinem Geschlechtsteil manipulierte und wenig später flüchtete. Der Unbekannte war etwa 60 Jahre alt, sonnengebräunt und hat eine Glatze. Nach Angaben der Zeuginnen hat er ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarz-orangefarbenes Oberteil. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Wem ist der Mann dort aufgefallen und kann weitere Angaben zu seiner Identität machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Nach Spiegelschaden geflüchtet

Einen weißen Seat Tarraco beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag, 17. Juni, zwischen 10.00 und 11.30 Uhr am linken Außenspiegel. Das Fahrzeug parkte in einer Parkbucht in der Wilhelmstraße in Höhe der Hausnummer 42. Hinweise auf den etwa 800 Euro hohen Sachschaden nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Schwarzer Opel touchiert

In der Ockershäuser Allee in Höhe der Hausnummer 24 touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (17. Juni) einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra an der Heckstoßstange. Ein Anwohner hörte gegen 11.30 Uhr einen lauten Knall, sah sich den beschädigten Opel an und informierte die Halterin. Nach den ersten Ermittlungen könnte sich es bei dem Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist zu diesem Zeitpunkt ein rotes Fahrzeug bei einem Ein- oder Ausparkmanöver aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Unfallflucht in der Georg-Voigt-Straße

Einen Schaden in Höhe von 2.500 Euro beklagt die Besitzerin eines VW Caddy, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugteilnehmer das silberfarbene Fahrzeug in der Georg-Voigt-Straße in Höhe der Hausnummer 72 am linken Radlauf beschädigte. Das Auto parkten dort zwischen 14.30 Uhr am Dienstag (18. Juni) und 09.15 Uhr am Mittwoch (19. Juni). Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Biedenkopf: Unfallflucht am Freibad

Am Dienstag (18. Juni) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Lahnauenbades geparkten schwarzen Golf. Zwischen 08.30 und 14.00 Uhr verursachte der Unfallfahrer den Frontschaden in Höhe von etwa 500 Euro vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Hinweise zum Unfallfahrer nehmen die Beamten der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

