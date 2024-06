Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Dieseldiebe in der Beethovenstraße + Betrunken hinters Steuer gesetzt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- Dieseldiebe in der Beethovenstraße

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Beethovenstraße den Tank eines Ford Transits aufgebohrt und rund 60 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Im Anschluss machten sie sich mit dem Kraftstoff auf und davon. Der Schaden beläuft sich auf 460 Euro. Hinweise zu den Dieseldieben, die zwischen Samstag (15.06.2024), 19:00 Uhr und Montagfrüh (17.06.2024), 06:30 Uhr am Werk waren, erbittet die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050).

Münchhausen-Wollmar: Betrunken hinters Steuer gesetzt

7.000 Euro Schaden ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Samstag (15.06.2024), um 04:15 Uhr, an der Ecke Dorfstraße / Kainsbergweg. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem grauen VW auf dem Kainsbergweg und bog in die Dorfstraße ein ohne auf eine dort fahrende Skoda-Fahrerin zu achten, die in Richtung Wollmar unterwegs war. Beim Einbiegen krachten die beiden Autos ineinander, der Skoda wurde durch den Aufprall gegen eine Mauer gedrückt. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Golf-Fahrerin flüchtete zunächst von der Unfallstelle ohne sich um die beiden, 40 und 42 Jahren alten, Leichtverletzten in dem blauen Fabia zu kümmern. Polizeibeamten nahmen die alkoholisierte Unfallflüchtige kurze Zeit später vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,3 Promille. Sie musste mit zur Wache, wo ein hinzugezogener Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Auf die 19-Jährige aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein kommen nun Anzeigen wegen Unfallflucht und des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen: Wem ist die Golf-Fahrerin vor oder nach dem Unfall aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Gladenbach:

Am Freitag (14.06.2024) wurde eine Unfallflucht auf dem Parkplatz am Marktplatz gemeldet. Ein Unbekannter hatte dort zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr einen weißen VW T-Cross an der hinteren rechten Fahrzeugseite im Bereich des Radlaufs und der Felge beschädigt. Er flüchtete im Anschluss ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Gladenbach unter Telefonnummer 06462/91681310.

Marburg-Dagobertshausen:

Mit seinem Motorrad fuhr ein 35-Jähriger auf der K77 aus Richtung Michelbach kommend in Richtung Dagobertshausen. Offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit kam ihm auf dieser Strecke ein schwarzer Pkw teilweise auf seiner Fahrspurt entgegen. Der Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Unfallfahrer fuhr weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den Verletzten zu kümmern. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Reparatur wird rund 1.000 Euro kosten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des schwarzen Pkws geben, der am Donnerstagnachmittag (13.06.2024), gegen 14:05 Uhr auf der K77 von Dagobertshausen in Richtung Michelbach unterwegs war? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg:

Einen 500 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unbekannter am Donnerstag (13.06.2024) an einem VW, der in der Rudolf-Bultmann-Straße parkte. Zwischen 07:40 Uhr und 12:40 Uhr touchierte er den linken Außenspiegel des silberfarbenen Polos, der komplett zerstört wurde. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg:

Auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Richtsberg" beschädigte ein Unfallfahrer am Samstag (15.06.2024) zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr einen geparkten schwarzen VW Passat an der Heckstoßstange. Die Reparatur wird 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Cappel:

Zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr touchierte am Freitag (14.06.2024) ein Unbekannter offenbar beim Rangieren einen auf dem Lidl-Parkplatz abgestellten schwarzen BMW an der hinteren rechten Stoßstange. Der Unfallfahrer flüchtete und ließ einen 750 Euro teuren Schaden an dem 218i zurück. Hinweise zu der Unfallflucht in der Marburger Straße erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg:

Ein Parkplatzrempler wurde der Marburger Polizei am Freitag (16.06.2024) gemeldet. Im Zeitraum zwischen 09:20 Uhr und 13:10 Uhr, beschädige ein Unbekannter offensichtlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz der Adolf-Reichwein-Schule in der Weintrautstraße abgestellten schwarzen VW Polo. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Marburger Polizei.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

