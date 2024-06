Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Polizist rassistisch beleidigt + Nach Unfallfluchten Zeugen gesucht + Einbruch in Ferienhaus +

Stadtallendorf: Polizist rassistisch beleidigt -

Am Freitagabend machte ein 33-Jähriger unverhohlen seinen Rassismus gegenüber einem Kollegen deutlich. Eine Streife der Stadtallendorfer Polizei stoppte den Renaultfahrer zu einer Verkehrskontrolle in Stadtallendorf. Zunächst händigte er dem Kollegen die Fahrzeugpapiere aus. Plötzlich äußerte der 33-Jährige, dass er ein Problem mit dem Kollegen habe, da dieser ein Ausländer sei. Auf die Frage was er damit meine, zückte der im Landkreis Biedenkopf lebende Mann sein Handy und öffnete diesem Kollegen ein Foto, auf dem eine auf eine Zimmerwand gemalte Hakenkreuzfahne zu erkennen war. Der Kollege eröffnete ihm nun, dass sein Handy sichergestellt werde und gegen ihn wegen des Verdachts der Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt werde. Zunächst weigerte sich der 33-Jährige und wiederholte, dass er ein Problem mit Ausländern habe. Letztlich händigte er das Handy aus und wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung entdeckten Polizisten ein Einhandmesser und stellten dieses sicher. Er musste sich auf der Wache einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und durfte die Polizeistation anschließend wieder verlassen.

Marburg: Unfallflucht auf Vitos-Gelände -

Im Zeitraum vom 14.02.2024 bis zum gestrigen Sonntagmorgen (23.06.2024) stand ein blauer Hyundai i30 auf dem Gäste-Parkplatz der Vitos-Klinik in der Cappeler Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen den vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite des in Groß-Gerau zugelassenen Wagens und ließ einen Schaden von mindestens 500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Marburger Polizei unter Tel.: (06442) 4060 entgegen.

Marburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht -

Am Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Wilhelm-Roser-Straße geparkten Skoda. In der Zeit von 09.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr stieß der flüchtige Unfallfahrer gegen den in Richtung Marbacher Straße geparkten roten Octavia. Hierbei beschädigte der Unbekannte die vordere Stoßstange auf der Fahrerseite und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Stoßstange beschädigt -

Etwa 1.500 Euro wird die Reparatur an einem Audi kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen Q5 in der Deutschhausstraße vermutlich bei einem Parkmanöver an der Stoßstange hinten rechts beschädigte. Das Auto parkte dort in Höhe der Hausnummer 42 zwischen 13.00 Uhr am Montag (17. Juni) und 13.00 Uhr am Dienstag (18. Juni). Hinweise zum Verursacher des Stoßstangenschadens nehmen die Ermittler der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Unfallflucht in Ockershausen -

Einen Schaden an der Frontschürze eines Audi hinterließ Ende Mai ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Straße "Auf dem Junkheim" in Ockershausen. Der Unbekannte beschädigte zwischen 20.00 Uhr am Donnerstag (30. Mai) und 14.00 Uhr am Freitag (31. Mai) den schwarzen Q5 Sportback. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Parkplatzrempler an Schule -

Auf dem Parkplatz der Elisabethstraße in der Leopold-Lucas-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten roten Mazda. Der Kleinwagen stand dort am Freitag (21. Juni) zwischen 19.00 und 22.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher des 500 Euro hohen Schaden an der Beifahrertür erbitten die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Opel touchiert und geflohen -

Geschätzt 1.500 Euro hoch ist der Schaden an einem schwarzen Opel Insignia, der am Mittwoch (19. Juni) zwischen 07.15 und 09.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Autohändlers in der Gisselberger Straße an der Stoßstange touchiert wurde. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/4060 entgegen.

Steffenberg-Quotshausen: Ferienhaus durchwühlt -

Ein Ferienhaus in der Mühlenstraße rückte in den vergangenen Wochen in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen dem 10.05.2024 (Freitag) und dem vergangenen Samstag (22.06.2024) verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten im Inneren nach Wertsachen. Angaben zur Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Guido Rehr, Pressesprecher

