Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter PKW beschädigt und geflüchtet

Morbach (ots)

Am Freitag den 21. Juni wurde ein schwarzer Audi A 6 auf dem Parkplatz parallel zur Bernkasteler Straße an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug um 11:10 Uhr vorwärts im Bereich der dort ansässigen Kieferorthopädie-Praxis ein. Zu diesem Zeitpunkt stand ein grauer Ford Kleinwagen, vermutlich Fiesta, direkt links neben seinem Pkw. Als der Geschädigte um 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der hinteren linken Stoßstange fest. Die Parkfläche links neben dem GS war bereits verlassen. Somit wurde die ordnungsgemäße Schadensregulierung verhindert. Ob die Beschädigung tatsächlich durch den Ford verursacht wurde, ist nicht geklärt. Aufgrund des Tatzeitraums von ca. 1,5 Stunden könnten auch andere Pkw als Verursacher infrage kommen.

Der Schaden wurde durch die Polizei dokumentiert und könnte mit möglichen Verursachern abgeglichen werden. Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

