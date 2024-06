Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Am 20. Juni, gegen 16:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein eine Mitteilung, dass mehrere Jugendliche mit einer Waffe in der Nähe des Idar-Obersteiner-Bahnhofs hantieren würden. Der Bahnhof wurde umgehend von Polizeikräften angefahren. Vor Ort stellte sich relativ schnell heraus, dass es sich bei der gemeldeten Waffe vermutlich um eine Soft-Air-Waffe handele. Zeitgleich konnte eine Gruppe von ca. 5 Jugendlichen vor dem Modepark Röther/ Platz auf der Idar durch eine Zivilstreife und einen Diensthundeführer angetroffen und kontrolliert werden. Bei einem der Jugendlichen konnte eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe festgestellt werden. Die Spielzeugwaffe wurde sichergestellt und der 15-Jährige an seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

An dieser Stelle weist die Polizei eingehend darauf hin:

Gegenstände, die aussehen wie Schusswaffen und mit echten Schusswaffen verwechselt werden können, zählen laut Waffengesetz zu den sogenannten Anscheinswaffen. Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann im Einzelfall mit einem Bußgeld geahndet werden.

Für die Polizei ist in dynamischen Situationen eine zweifelsfreie Einordnung von Schusswaffen als Spielzeug nicht immer eindeutig. Personen, die eine Waffe in der Hand halten, können sich daher einer erheblichen Gefahr aussetzen. Wir raten daher dringend davon ab, solche Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit zu tragen!

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell