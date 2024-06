POL-PDTR: Mögliche Verkehrsgefährdung in Brücken

Trier (ots) - Am 29.05.2024 ereignete sich am Trierer Katharinenufer ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der Radfahrer musste verkehrsbedingt ausweichen und kam zu Sturz. Dabei fiel er gegen einen geparkten PKW und verletzte sich. Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter 0651/ 9779 1710. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Polizeiwache Trier Innenstadt Telefon: 0651-9779-1710 ...

mehr