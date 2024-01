Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg

Wittenborn - Unbekannte brechen in Einfamilienhäuser ein und entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (03.01.2024) ist es im Kreis Segeberg zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen, bei denen die Täter diversen Schmuck entwendeten.

In Henstedt-Ulzburg in der Straße "Kiebitzreihe" drangen unbekannte Täter in einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten im Objekt. Die Kriminellen machten ihre Beute ausfindig und entwendeten letztendlich Ringe sowie Halsketten in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von knapp 2.000 Euro.

Auch in Wittenborn in der "Segeberger Straße" drangen Unbekannte tagsüber von 06:45 Uhr bis 17:20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume. Die Eindringlinge entwendeten diverse Goldringe und weitere Schmuckstücke, deren Anzahl und Werte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend benannt werden konnten.

Zu beiden Taten liegen bisher keine Hinweise zu den Täterschaften vor.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell