Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geldbörse gestohlen + Focus zerkratzt + Fluchten in Marburg, neustadt und Weidenhausen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Geldbörse gestohlen

Während ihres Einkaufs am Gerhard-Jahn-Platz hängte eine 39-Jährige ihre Handtasche an den mitgeführten Kinderwagen. Unbekannte griff offenbar in einem unbeobachteten Moment in die Tasche und stahl eine Geldbörse, in der sich mehrere Karten der Frau befanden, heraus. Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Wem sind gestern (27.06.2024), zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Dieben geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg- Focus zerkratzt

Mit einem spitzen Stein zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite eines blauen Fords. Der Focus stand zwischen 11:50 Uhr am Dienstag (25.06.2024) und 11:50 Uhr am Mittwoch (26.06.2024) auf einem Parkplatz in der Schützenstraße. In diesem Zeitraum trieben die Vandalen tiefe Kratzer in den Lack. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Unfallfluchten:

Marburg:

Zwischen dem 15.06.2024, 13:00 Uhr und dem 20.06.2024, 21:50 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen im Wendehammer der Körnerstraße abgestellten schwarzen Audi A3 am Heck und flüchtete. Der Schaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg:

1.500 Euro wird die Reparatur des Schadens kosten, den ein Unbekannter an einem Opel hinterließ. Dieser war am Mittwoch (26.06.2024) auf dem Parkplatz der Zahnklinik in der Georg-Voigt-Straße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte gegen die vordere rechte Seite des schwarzen Insignias. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu diesem oder seinem Fahrzeug erbittet die Marburger Polizeistation unter der Telefonnummer 06421/4060.

Neustadt:

Vergangenen Sonntag (23.06.2024) stellte die Besitzerin eines Audis ihren grauen 8X um 17:00 Uhr in der Bismarckstraße ab. Als sie gegen 21:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel und am linken Seitenspiegel. Offenbar hatte in diesem Zeitraum ein Unbekannter den Audi beschädigt und war im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach-Weidenhausen:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter einen auf dem Freibadparkplatz abgestellten grauen Daimler an der hinteren Stoßstange und dem linken Kotflügel. Er hinterließ einen 700 Euro teuren Schaden an dem CLA. Zeugen, die den Zusammenstoß am Mittwoch (26.06.2024), zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Römershäuser Straße mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell