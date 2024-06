Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr in der Landhausstraße. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung der Einmündung Dickneweg unterwegs. Beide Fahrenden bogen nach rechts in den Dickneweg ab. Eine 56-Jährige musste mit ihrem VW unmittelbar nach dem Abbiegen verkehrsbedingt halten. Das bemerkte die ...

mehr