Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Vorfahrt missachtet

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag bei Maselheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 67-Jährige kurz nach 11 Uhr mit seinem VW auf der Landstraße 266. Der Fahrer kam aus Richtung Sulmingen und wollte die Kreuzung an der L280 in Richtung Gutzenzell-Hürbel überqueren. Auf der L280 war eine 60-Jährige mit ihrem Renault unterwegs. Die Frau fuhr in Richtung Schwendi. Ohne auf die Vorfahrt zu achten, fuhr der Senior mit seinem VW in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der Renault von der Straße geschleudert. Durch den Zusammenprall erlitten beide Fahrenden schwere Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 37.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es bis gegen 13.15 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Maselheim war mit acht Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

++++1170483 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell