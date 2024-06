Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Scheiben an zwei Autos eingeschlagen

In der Ulmer Weststadt stahlen Unbekannte am Sonntag Wertsachen aus Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Zwischen 2.15 Uhr und 9.45 Uhr war ein Unbekannter am Ulmer Kuhberg zu Gange. Im Königswiesenweg schlug der Täter mit einem Stein die Seitenscheibe eines geparkten Nissan ein. Dort hatte es der Dieb wohl auf ein Fernglas abgesehen. Das lag gut sichtbar auf der Rückbank. In unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort schlug der Einbrecher an einem weiteren geparkten Auto im Sulzbachweg die Scheibe an der Fahrertür ein. In der Mittelkonsole lag ein Geldbeutel. Den machte er sich zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. In beiden Fällen geht die Polizei vom gleichen Täter aus. Denn der benutzte zum Einschlagen der Scheiben Steine. Die hatte er wohl an den Tatorten vorgefunden. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/188-3812 zu melden.

++++1162860 1162889

